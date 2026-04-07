Maximum Pleasure Guaranteed è uscito il teaser trailer della serie dark comedy con Tatiana Maslany

Su Apple TV è stato pubblicato il teaser trailer di una nuova serie di genere dark comedy intitolata Maximum Pleasure Guaranteed, che vede nel cast Tatiana Maslany. La serie, che combina toni umoristici e atmosfere cupe, è attesa prossimamente sulla piattaforma di streaming. Al momento non sono stati annunciati dettagli sulla data di uscita o sulla trama.

La data di uscita e le anticipazioni su cast e trama della serie con protagonista una mamma che si destreggia tra casi di omicidio e le partite di calcio giovanile Su Apple TV è in arrivo una nuova serie di genere dark comedy intitolata Maximum Pleasure Guaranteed. Creatore e autore della serie è David J. Rosen, autore su Apple TV anche di Sugar, mentre la protagonista è Tatiana Maslany, celebre per i suoi molteplici ruoli in Orphan Black e per She Hulk. Ecco le informazioni disponibili su Maximum Pleasure Guaranteed, dalla trama al cast e alla data di uscita, e in fondo il teaser trailer ufficiale in italiano della serie. Maximum Pleasure Guaranteed segue la storia di Paula (Maslany), una madre appena divorziata che precipita in una pericolosa spirale fatta di ricatti, omicidi e calcio giovanile. 🔗 Leggi su Today.it

Maximum Pleasure Guaranteed: Tatiana Maslany tra omicidi e calcio giovanile nel teaser Apple TVCosa succede quando una battaglia per l’affidamento si intreccia con un possibile omicidio? Apple TV prova a rispondere con Maximum Pleasure...

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Temi più discussi: Maximum Pleasure Guaranteed: teaser dalla nuova serie Apple; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Prossime uscite su Apple TV (aprile / maggio 2026).

Maximum Pleasure Guaranteed: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake JohnsonApple TV ha svelato il primo teaser di Maximum Pleasure Guaranteed, l’attesissimo thriller dalla comicità dark ideato e prodotto da David J. Rosen. La serie, composta da dieci episodi della durata d ... megamodo.com

Maximum Pleasure Guaranteed: il teaser trailer della serie Apple Tv con Tatiana MaslanyIl teaser trailer italiano di Maximum Pleasure Guaranteed, la nuova serie Apple Tv con Tatiana Maslany e Jake Johnson. cinefilos.it

BREAKING NEWS Cam Boys. Ricatto. Divorzio. Allenamento di calcio. Tatiana Maslany è la protagonista di #MaximumPleasureGuaranteed una nuova serie thriller dark comedy In anteprima il 20 maggio su #AppleTV Fonte AppleTV - facebook.com facebook