Apple TV ha diffuso un nuovo teaser trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, la serie originale in stile thriller che sarà disponibile in streaming dal 20 maggio. La produzione vede nel cast un'attrice nota per ruoli complessi e apprezzati. La serie si presenta come un progetto di intrattenimento destinato a un pubblico internazionale, con un debutto fissato tra poche settimane sulla piattaforma di streaming. Il trailer anticipa alcuni elementi della trama, senza fornire dettagli approfonditi sulla storyline.

Apple TV ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, la nuova Apple Original Series di stampo thriller che farà il suo debutto globale sulla piattaforma di streaming il prossimo 20 maggio. La storia della nuova serie ruota attorno a Paula, interpretata da Tatiana Maslany (Orphan Black), una madre appena divorziata che si divide tra il lavoro in redazione, gli allenamenti di calcio della figlia e una profonda crisi di identità che la fa sentire isolata. La dolorosa separazione dal marito, che sul piccolo schermo ha il volto di Jake Johnson (New Girl), e la battaglia legale per la custodia della figlia, spingono la protagonista a cercare distrazione e nuove compagnie online. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Maximum Pleasure Guaranteed, nuovo teaser trailer dalla serie Apple TV con Tatiana Maslany

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Maximum Pleasure Guaranteed - Nuovo teaser trailer della serie thriller AppleTV+ con Brandon Flynn

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