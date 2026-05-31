Nella mattinata del 31 maggio 2026, si sono verificati lunghe code sulla superstrada Fi-Pi-Li, con traffico intenso e rallentamenti significativi. Molti veicoli si sono concentrati all’ingresso e lungo il tratto interessato, creando un sovraccarico che ha causato congestione. Le criticità sono state particolarmente evidenti durante le prime ore dell’esodo verso le località balneari, con tempi di percorrenza notevolmente allungati rispetto alla norma. Nessun incidente grave è stato segnalato fino a questo momento.

Pisa, 31 maggio 2026 – La corsa dentro il lungo ponte di festa si apre nel peggiore dei modi per migliaia di automobilisti diretti verso le spiagge. Ieri sulla Firenze-Pisa-Livorno (prima dell’uscita di Montopoli, direzione mare) un tamponamento fra più mezzi ha mandato in tilt la circolazione, provocando sette chilometri di coda. Fi-Pi-Li, buche e avvallamenti: polemiche sulla manutenzione . L’ennesimo episodio ha subito riacceso le polemiche sulle condizioni di una strada strategica quanto malmessa, priva di corsia d’emergenza e caratterizzata da un manto stradale segnato da buche e avvallamenti profondi. Quando si verifica un incidente, anche di lieve entità, le conseguenze diventano drammatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxicoda sulla Fi-Pi-Li, superstrada per l’inferno: primo esodo, solito caos

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