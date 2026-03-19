Un incidente si è verificato sulla Fi-Pi-Li a San Miniato, dove un'auto è stata travolta da sassi e detriti. Il veicolo ha subito la rottura del parabrezza, causando danni visibili. La persona coinvolta ha condiviso la sua esperienza sulla pagina Facebook “I Dannati Della FiPiLi”, chiedendo ai testimoni di mettersi in contatto per fornire eventuali informazioni.

San Miniato (Pisa), 19 marzo 2026 – Ha affidato il suo racconto alla (nota) pagina Facebook “ I Dannati Della FiPiLi ” lanciando un appello per la ricerca di eventuali testimoni. Florian Sukthi, di Castelfiorentino, ha raccontato che questa mattina presto, intorno alle 6,30, stava percorrendo la Sgc Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato in direzione di Firenze, poco dopo la riapertura del tratto dove nella notte erano stati eseguiti dei lavori. "Un camion davanti a me – ha scritto lo sfortunato automobilista sulla pagina social – ha sollevato o perso una quantità allarmante di detriti (presumo ghiaia o simili) oltre a una nube di polvere che mi sono ritrovato sul parabrezza e sul tetto in vetro dell'auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da sassi e detriti sulla Fi-Pi-Li, parabrezza sfondato

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