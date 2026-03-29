Nella giornata di ieri, nel capoluogo ciociaro, si è svolto un maxi-blitz interforze tra centro e periferia, coinvolgendo diverse forze di polizia. Durante l'operazione sono stati sequestrati droga e armi, e tre persone sono state denunciate. Il controllo del territorio ha mirato a contrastare la criminalità predatoria e lo spaccio di stupefacenti, con un intervento capillare che ha interessato diverse zone della città.

In campo Polizia di Stato, Finanza e Polizia Locale, supportate dalle unità cinofile. Setacciate le piazze di spaccio e gli snodi viari: identificate 130 persone e segnalati 6 assuntori Giro di vite sulla criminalità predatoria e sullo spaccio di stupefacenti nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, la città di Frosinone è stata teatro di un vasto e capillare servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto operare in stretta sinergia diverse forze dell'ordine. Il dispositivo interforze ha schierato sul campo il personale della Polizia di Stato (supportato dal fiuto delle unità cinofile antidroga), le pattuglie della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Maxi-blitz interforze tra centro e periferia: sequestrata droga e armi. Tre denunce

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