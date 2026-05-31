Un ex calciatore ha detto che serve un commissario tecnico di alto livello. Ha elogiato l’attuale allenatore per aver chiamato i giovani, definendolo un messaggio forte. Inoltre, ha suggerito di puntare su un’alta caratura tecnica, citando il Brasile con Ancelotti come modello. La discussione si concentra sulla scelta di un tecnico di grande esperienza e sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Nomi e percentuali: la nomina del ct azzurro è alle ultime curve. Se le chiedessero un consiglio, Massimo Mauro che strada prenderebbe? "Penso ad una soluzione di alto, altissimo profilo: chi sarà chiamato a ridare senso alla nostra Nazionale deve avere spalle larghe, conoscenze, esperienza costruita sulla propria storia.". Niente salti in avanti, dunque. "Serve un vincente". Pep Guardiola farebbe al caso nostro? "Se guardiamo a cosa ha vinto, non c’è dubbio. Ma a proposito di successi, chi meglio di Roberto Mancini? Dal luglio del 2021 non mi sembra siano arrivate altre buone notizie e nel luglio del 2021 siamo diventati campioni d’Europa con il Mancio in panchina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Serve un ct vincente di alto profilo. Bravo Baldini: chiamare i giovani è un messaggio potente"

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