Due Spicci è la serie più personale e meno riuscita di Zerocalcare

Zerocalcare ha lanciato su Netflix la serie animata “Due spicci”, disponibile dall’27 maggio con otto episodi. L’autore, che ha curato anche la regia, presenta un prodotto considerato più personale e meno riuscito rispetto alle sue precedenti opere. La serie segna il ritorno del creatore sulla piattaforma di streaming, ma non ha riscosso lo stesso successo di altre produzioni.

Zerocalcare è tornato su Netflix ma questa volta non piacerà a tutti. “Due spicci” è la nuova serie animata di cui è creatore, autore e regista, disponibile su Netflix dal 27 maggio in otto episodi. Zerocalcare torna a trascinare il pubblico nel suo intricato universo emotivo ma questa volta il. 🔗 Leggi su Today.it

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Due Spicci sarà la serie più malinconica di Zerocalcare: “Non sempre stare insieme basta”Due Spicci è la nuova serie di Zerocalcare, considerata la più malinconica tra le sue opere.

Due Spicci, recensione: Zerocalcare chiude il cerchio con la sua serie più amara e maturaZerocalcare conclude la sua serie “Due Spicci” con un episodio che mostra un tono più amaro e maturo.

Temi più discussi: Due spicci: su Netflix la nuova serie tv di Zerocalcare; Zerocalcare e la svolta amara a 40 anni: La mia nuova serie Netflix è crepuscolare, sono in un periodo così; Zerocalcare al Salone del Libro di Torino: Con Due Spicci siamo alla resa dei conti. A quarant’anni, mi sono accorto che in certe situazioni essere insieme non basta per il lieto fine; Zerocalcare: Du’ spicci è una storia sull’arrivo dell’età adulta. E non è terapeutica.

No ma Gila rimane, va via a parametro zero Un altro anno di carriera e soldi buttati per rimanere a due spicci a giocare con i parametri zero che prenderemo. Perchè anche lui è stronzo x.com

Due Spicci, recensione: Zerocalcare chiude il cerchio con la sua serie più amara e maturaDue spicci è una serie dolorosa e disillusa che usa il celebre tono scanzonato di Zerocalcare per raccontare le difficoltà di una generazione e chiudere un cerchio iniziato ben 5 anni fa. RECENSIONE ... movieplayer.it

Zerocalcare presenta Due Spicci: A 40 anni capisci che l'amicizia a volte non bastaAl Salone del Libro di Torino il fumettista romano Zerocalcare ha raccontato la sua nuova serie Due Spicci, in arrivo il 27 maggio 2026 su Netflix: la disillusione dei millennial, la fine di una trilo ... comingsoon.it