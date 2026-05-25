Due Spicci è la serie più personale e meno riuscita di Zerocalcare
Zerocalcare ha lanciato su Netflix la serie animata “Due spicci”, disponibile dall’27 maggio con otto episodi. L’autore, che ha curato anche la regia, presenta un prodotto considerato più personale e meno riuscito rispetto alle sue precedenti opere. La serie segna il ritorno del creatore sulla piattaforma di streaming, ma non ha riscosso lo stesso successo di altre produzioni.
Zerocalcare è tornato su Netflix ma questa volta non piacerà a tutti. “Due spicci” è la nuova serie animata di cui è creatore, autore e regista, disponibile su Netflix dal 27 maggio in otto episodi. Zerocalcare torna a trascinare il pubblico nel suo intricato universo emotivo ma questa volta il. 🔗 Leggi su Today.it
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