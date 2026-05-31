Maturità con 100 e lode negata per qualche errore in greco Il Tar boccia scelta del singolo professore | Motivazione contraddittoria Cosa hanno detto i giudici

Il Tar ha respinto il ricorso di una studentessa che aveva ottenuto 100 e lode alla maturità, ma le è stata negata la lode per “qualche errore” in greco. I giudici hanno giudicato contraddittoria la motivazione del singolo professore che aveva escluso la lode. Nonostante tutti gli altri docenti avessero assegnato il massimo punteggio, la decisione finale ha escluso il riconoscimento della lode.

Una ragazza esce dalla maturità con 100 su 100. Tutti i professori, all’unanimità, le hanno assegnato il punteggio massimo in ogni prova. La lode però non arriva. Un solo membro della commissione si dice contrario, segnalando “qualche errore morfologico e sintattico” nella seconda prova di greco. I genitori fanno ricorso al TAR della Campania. Due anni dopo, la quarta sezione dà loro ragione: la motivazione del rifiuto è contraddittoria e insufficiente. Per il giudice, la commissione dovrà riconsiderare la decisione. La sentenza è stata depositata il 22 aprile scorso. La vicenda riguarda l’Esame di Stato dell’anno scolastico 20232024 in un Liceo Classico di Napoli. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Materie Maturità 2026, annunciate le discipline per seconda prova e orale: come cambia l'esame

Notizie e thread social correlati

PEI e verbali GLO mai consegnati, il TAR dà ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio. Cosa hanno detto i giudiciIl Tar ha dato ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio con disabilità, tra cui il Piano Educativo Individualizzato e i...

Studente bocciato con motivazioni smentite dalla sua stessa pagella. Famiglia fa ricorso al TAR e ottiene la cancellazione della non ammissione: cosa hanno detto i giudiciUn studente bocciato nonostante voti positivi e miglioramenti recenti ha presentato ricorso al TAR.

Temi più discussi: Maturità, un ex studente: Ho preso 100 e lode ma non lo rifarei. Ho l'impressione di aver perso tempo; 100 e lode alla Maturità: come ottenerlo davvero, l'errore che costa il bonus e perché vale molto più di un voto; 100 con Merito: mille euro agli studenti che ottengono il massimo alla maturità in provincia di Sondrio; 100 e lode alla maturità, i requisiti per la lode nel 2026, i bonus e il calcolo del voto all'esame di stato.

Scuola, sulla Maturità con 100 e lode il liceo classico rimane in testaPer uno studente del Lazio su dieci la Maturità è stata un esame eccellente: il 7 per cento ha avuto 100/100 e il 2,6 addirittura la lode. Un risultato migliore dello scorso anno: i super-diplomati ... roma.corriere.it

Al Rione Cassero la vittoria del Gareggiare dei Convivi ow.ly/h6iO106yP8J #tuttoggi #Cronaca #Foligno x.com

Maturità, un ex studente: Ho preso 100 e lode ma non lo rifarei. Ho l’impressione di aver perso tempoHo preso 100 e lode ma non lo rifarei: questo quello che ha scritto in una lettera un ex studente 25enne di un liceo di Pistoia all’indomani nel suo esame di Maturità. La missiva è stata diffusa qua ... tecnicadellascuola.it