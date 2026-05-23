Studente bocciato con motivazioni smentite dalla sua stessa pagella Famiglia fa ricorso al TAR e ottiene la cancellazione della non ammissione | cosa hanno detto i giudici

Un studente bocciato nonostante voti positivi e miglioramenti recenti ha presentato ricorso al TAR. La famiglia ha chiesto la cancellazione della decisione di non ammissione. I giudici hanno accolto il ricorso e annullato la bocciatura, ritenendo che le motivazioni della scuola non fossero supportate dai voti ufficiali dello studente. La sentenza ha quindi ripristinato la possibilità di proseguire l’anno scolastico.

Un ragazzo di scuola superiore si vede bocciato nonostante i voti positivi e i progressi dell’ultimo quadrimestre. La madre fa ricorso al Tar. E il tribunale le dà ragione, spiegando che i professori hanno scritto motivazioni piene di contraddizioni con la pagella. Ecco cosa è successo e perché la sentenza fa discutere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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