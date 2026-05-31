Maturità 2025 studenti al rush finale dormono in palestra per recuperare il sonno | il video diventa virale su TikTok

Gli studenti dell’ultimo anno delle superiori stanno vivendo un momento intenso, con l’esame di maturità ormai vicino. Alcuni di loro stanno dormendo in palestra per recuperare le ore di sonno perse durante le settimane di studio intensivo. Un video che mostra questa scena si è rapidamente diffuso su TikTok, attirando l’attenzione di molti utenti. La pressione per arrivare preparati all’appuntamento finale sta portando alcuni studenti a cercare riposo extra in modo insolito.

Mancano poche settimane all’inizio degli esami di Stato e, nelle scuole superiori, cresce la pressione per l’ultimo tratto dell’anno scolastico. Tra verifiche, interrogazioni e prove di recupero, molti studenti stanno affrontando un periodo particolarmente intenso, segnato da ritmi di studio serrati e ore di sonno ridotte. A fotografare in modo emblematico questa fase è un video diventato virale su TikTok, nel quale alcuni ragazzi appaiono addormentati sui materassoni della palestra scolastica. Le immagini mostrano studenti che approfittano di un momento libero per riposare e recuperare le ore di sonno perse nelle settimane precedenti. Il filmato ha rapidamente raccolto visualizzazioni e commenti, diventando per molti utenti il simbolo del cosiddetto “rush finale” verso la Maturità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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