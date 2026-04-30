Roberto Baggio sbarca su TikTok | il primo video è già virale
Roberto Baggio ha aperto un profilo su TikTok e ha pubblicato il suo primo video, che ha già raggiunto un’ampia diffusione. Nel video, l’ex calciatore saluta i follower e annuncia il suo ingresso sulla piattaforma. La presenza di Baggio su TikTok è stata comunicata tramite i suoi canali ufficiali. Il video è stato rapidamente condiviso e commentato da molti utenti. Non sono stati forniti dettagli su altri contenuti o prossimi interventi dell’atleta sulla piattaforma.
"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok": con queste parole Roberto Baggio sbarca sulla piattaforma. E il primo video è già virale: l'ex calciatore fa dei palleggi in un campo, con un finale a sorpresa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Roby Baggio sbarca su Tiktok: il primo video del Divin Codino
Roberto Baggio su TikTok, le prime immagini fanno boom VIDEOLa stoffa del fuoriclasse rimane, sia dentro che fuori dal campo. Così l'ex calciatore Roberto Baggio fa un passo verso giovani e giovanissimi e sbarca ufficialmente su TikTok. ilgazzettino.it
Roberto Baggio sbarca su Tiktok: il primo video è... viraleHa fatto il giro della rete il simpaticissimo video di sbarco su TikTok di Roberto Baggio. Il Divin Codino palleggia, poi qualcosa va storto... Guardalo qui ... sport.sky.it