Roberto Baggio sbarca su TikTok | il primo video è già virale

Notizia in breve

Roberto Baggio ha aperto un profilo su TikTok e ha pubblicato il suo primo video, che ha già raggiunto un’ampia diffusione. Nel video, l’ex calciatore saluta i follower e annuncia il suo ingresso sulla piattaforma. La presenza di Baggio su TikTok è stata comunicata tramite i suoi canali ufficiali. Il video è stato rapidamente condiviso e commentato da molti utenti. Non sono stati forniti dettagli su altri contenuti o prossimi interventi dell’atleta sulla piattaforma.