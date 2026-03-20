Si fanno consegnare la pizza in classe dal rider il fenomeno che mette in crisi i presidi e diventa virale su TikTok – I video

In alcune scuole, gli studenti richiedono che la pizza venga consegnata in classe dal rider dei servizi di consegna come Glovo, Deliveroo o JustEat. Il fenomeno sta diventando virale su TikTok e preoccupa i presidi, che devono gestire questa situazione. È un trend che si verifica già in molte grandi città, dove i giovani optano per ricevere cibo a scuola senza uscire dalle aule.

Nelle grandi città accade già da tempo. Sempre più studenti scelgono di farsi recapitare merenda o pranzo direttamente a scuola tramite i servizi di delivery, come Glovo, Deliveroo o JustEat. Pratica che sta spingendo sempre più dirigenti scolastici a correre ai ripari e a introdurre divieti espliciti alla consegna di cibo durante l’orario delle lezioni. Nonostante i divieti messi nero su bianco da decine di presidi, gli studenti non sembrano voler rinunciare alla comodità, o allo sfizio, della consegna a domicilio, anzi della consegna a scuola. L’ultimo caso, diventato virale su TikTok in questi giorni, mostra la spavalderia di alcuni ragazzi che si fanno consegnare una pizza direttamente dalla finestra della classe. 🔗 Leggi su Open.online

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