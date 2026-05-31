Mattinata l’allarme delle famiglie | Da domani senza pediatra di base la salute dei bambini è a rischio
Da domani, le famiglie di Mattinata non avranno più un pediatra di base disponibile. La gestione sanitaria dei bambini sarà affidata temporaneamente ad altri punti di assistenza, ma le famiglie segnalano preoccupazioni per la salute dei minori. L’assenza del pediatra si verifica in un momento di crescente attenzione sulle cure pediatriche nella zona. La situazione ha generato un allarme tra i genitori, che chiedono soluzioni immediate.
Scatta l'emergenza sanitaria per le famiglie di Mattinata. Da domani, la comunità locale si troverà improvvisamente priva di una figura assistenziale fondamentale: il pediatra di libera scelta. Una carenza che rischia di lasciare centinaia di bambini senza una copertura medica immediata sul territorio, scatenando la protesta e la preoccupazione dei residenti. La fine del servizio si traduce immediatamente in pesanti disagi logistici ed economici per i genitori. Senza un presidio locale, le famiglie saranno costrette a spostamenti verso i comuni limitrofi anche solo per una visita di routine o per la prescrizione di un farmaco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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