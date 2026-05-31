Mattinata l’allarme delle famiglie | Da domani senza pediatra di base la salute dei bambini è a rischio

Notizia in breve

Da domani, le famiglie di Mattinata non avranno più un pediatra di base disponibile. La gestione sanitaria dei bambini sarà affidata temporaneamente ad altri punti di assistenza, ma le famiglie segnalano preoccupazioni per la salute dei minori. L’assenza del pediatra si verifica in un momento di crescente attenzione sulle cure pediatriche nella zona. La situazione ha generato un allarme tra i genitori, che chiedono soluzioni immediate.