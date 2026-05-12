Salute dei bambini incontro gratuito con il pediatra al nido Tantetinte

Un nuovo incontro gratuito con un pediatra si terrà presso il nido Tantetinte, offrendo ai genitori l'opportunità di confrontarsi con un professionista del settore. L'iniziativa permette di fare domande in modo libero e anonimo, favorendo un dialogo diretto e senza formalità. La sessione si rivolge a chi desidera ricevere consigli e informazioni sulla salute dei bambini, in un contesto informale e accessibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui