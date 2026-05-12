Salute dei bambini incontro gratuito con il pediatra al nido Tantetinte
Un nuovo incontro gratuito con un pediatra si terrà presso il nido Tantetinte, offrendo ai genitori l'opportunità di confrontarsi con un professionista del settore. L'iniziativa permette di fare domande in modo libero e anonimo, favorendo un dialogo diretto e senza formalità. La sessione si rivolge a chi desidera ricevere consigli e informazioni sulla salute dei bambini, in un contesto informale e accessibile.
Un’occasione preziosa per dialogare direttamente con un esperto di pediatria e porre domande in modo libero e anonimo. L’appuntamento è per il 19 maggio, dalle 16.30 alle 18, presso il nido Tantetinte – il nido delle idee (via dell’Ingegneria, 29 – Perugia).Il dottor Bianchi, medico pediatra.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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