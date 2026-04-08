Una famiglia che vive in un’area boschiva si trova al centro di una discussione legale dopo che un parere tecnico ha evidenziato il rischio di danni alla salute mentale dei bambini in assenza di interventi. I consulenti incaricati dai coniugi hanno sottolineato che mantenere la situazione attuale potrebbe comportare conseguenze negative per i minori coinvolti. La vicenda si sviluppa nelle aule di tribunale, dove si stanno valutando le possibili azioni da intraprendere.

Nuovo parere tecnico depositato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Dopo l'ultimo incontro dei bambini della famiglia nel bosco con la madre, i consulenti dei coniugi TrevallionBirmingham sottolineano la criticità della situazione psicologica in cui da mesi vivono i tre bambini. "Il protrarsi dell'attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene attiva la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l'insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi" si legge nella nota redatta... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, parere tecnico: "Senza interventi rischio danni alla salute mentale dei bambini"

Famiglia nel bosco, i consulenti: “Rischi per la salute mentale dei bimbi”Dopo mesi la vicenda della famiglia nel bosco sembra ancora lontana da una soluzione.

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