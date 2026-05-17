Jonathan Anderson | Sto ancora imparando e non ho fretta E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Da vanityfair.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana è stata ricca di dichiarazioni nel mondo della moda. Tra gli interventi più rilevanti, Jonathan Anderson ha affermato di essere ancora in fase di apprendimento e di non avere fretta. Accanto a lui, anche Paulina Porizkova e Rachel Bilson hanno condiviso pensieri e riflessioni che hanno attirato l’attenzione. Le loro parole hanno fatto parlare di sé, offrendo spunti di riflessione su temi come il percorso professionale e la crescita personale nel settore.

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«Mi piaceva l’idea dell’ironia della parola “Hat” usata come cappello per la mia sfilata. La delicatezza e la fragilità delle piume erano il materiale perfetto, perché danno l’impressione che la parola fluttui sopra la testa», racconta Philip Treacy a Perfect. Jonathan Anderson, per la sua Dior Cruise 2027 andata in scena a Los Angeles, sostituisce la parola «Hat» con le parole «Dior», «Star», «Buzz», e manda in passerella le stesse delicate ed eteree piume. «Jonathan è stato ispirato dal cappello di Isabella Blow», spiega ancora Treacy. «Mi ci sono voluti 35 anni per padroneggiare la tecnica di questo cappello ingannevolmente semplice». I cappelli in questione si ispirano, come detto, a quelli realizzati da Treacy per Isabella Blow, con la quale la collaborazione era: «Assolutamente sconvolgente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Jonathan Anderson: «Sto ancora imparando e non ho fretta». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana
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