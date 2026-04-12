Questa settimana, tra dichiarazioni e commenti sulla moda, si sono fatte notare alcune frasi di personaggi noti. La tennista Coco Gauff ha espresso il suo affetto per l’estetica Miu Miu, sottolineando come solo alcune ragazze la comprendano appieno. Nel frattempo, figure come Anna Wintour e Thom Browne hanno rilasciato commenti che hanno attirato l’attenzione, contribuendo a far parlare di sé nel mondo della moda.

Coco Gauff ha risposto con un video su TikTok alle critiche ricevute dopo aver postato su Instagram alcune immagini che la ritraggono in Miu Miu. Nelle foto, scattate dal suo social media manager nel giardino di casa e approvate dalla maison italiana, Gauff indossa una polo rossa, una gonna blu e la nuova borsa Vivant. «Prima di tutto, è Miu Miu. È la loro estetica. Amo l’estetica Miu Miu. Quindi, se non ti piace. le ragazze che la capiscono, la capiscono. Le ragazze che non la capiscono, no. Ho scelto io l’outfit». La campionessa di tennis ha spiegato di aver volutamente organizzato uno shooting semplice: «Ho scelto il mio solito look, capelli e trucco, perché era proprio questo l'obiettivo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coco Gauff: «Amo l’estetica Miu Miu. Le ragazze che la capiscono, la capiscono». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Raf Simons: «C'è troppa moda»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

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