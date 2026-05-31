Matteo Salvini ha invitato Vannacci a non sostenere il centrosinistra, accusandolo di contribuire alla frammentazione della coalizione di destra. Vannacci ha risposto affermando che rappresenta la destra vera e pura. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le linee politiche dei due esponenti, senza ulteriori dettagli su altre posizioni o reazioni.

Matteo Salvini lancia un avvertimento a Roberto Vannacci, accusando chi attacca il governo di favorire indirettamente la sinistra. L’ex generale replica rivendicando una “destra vera, orgogliosa e pura” e annuncia la presenza di Futuro Nazionale alle prossime comunali di Milano con un proprio candidato sindaco. Botta e risposta fra Salvini e Vannacci I rapporti tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembrano ormai arrivati a un punto di non ritorno. Dopo mesi di tensioni culminate con l’uscita dell’ex generale dall’orbita leghista e la nascita del movimento Futuro Nazionale, il leader della Lega ha lanciato un chiaro messaggio a chi, nel campo conservatore, lancia attacchi al governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini punge Vannacci, "non aiuti il centrosinistra", lui risponde "la nostra è la destra vera e pura"

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Il generale Vannacci lascia la Lega e diventa un rivale per Salvini: la destra è sempre più estrema

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