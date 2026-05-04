Matteo Salvini contestato alle case Aler di San Siro | Vai a lavorare e lui risponde | Peace and love

Matteo Salvini è stato contestato a Milano da un gruppo di persone del Comitato per il diritto all'abitare di San Siro. La protesta è avvenuta in piazzale Selinunte nella mattina di lunedì 4 maggio, in occasione di un sopralluogo in un cantiere di riqualificazione di edifici Aler. “Lega ladrona.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: Il decreto sicurezza è legge: il governo vara subito anche il decreto correttivo. La firma di Mattarella. In Aula l'opposizione canta Bella ciao, ira di Salvini. Meloni: legalità non negoziabile; Famiglia nel bosco, Salvini a Palmoli: Hanno sistemato tutto; Tira la cacca agli str…. Il gioco per bimbi con Meloni, Salvini e La Russa; Saviano da Fazio dopo l’assoluzione su Salvini: il nodo Gomorra, la legge Nordio e il ventennale del libro.

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