Il leader politico ha criticato i prefetti per aver annullato un concerto di Kanye West, definendo la decisione una follia. Ha invitato i prefetti a concentrarsi sulla sicurezza, lasciando ai parlamentari il compito di occuparsi della politica. La dichiarazione arriva dopo che i prefetti hanno vietato l’evento musicale.

Reggio Emilia, 31 maggio 2026 – “I prefetti che annullano i concerti? Mi pare una follia. I prefetti si occupino di sicurezza e i parlamentari si occupino di politica. Altro che mettere il naso sui concerti”. Così, sul suo profilo Facebook, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato la decisione del Prefetto di Reggio, Salvatore Angieri, misura adottata nei giorni scorsi, di vietare il concerto di Kanye West e quello di Travis Scott, che erano in programma, rispettivamente il 18 e il 17 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, per questioni di sicurezza e ordine pubblico. L’ex premier Matteo Renzi: “Vieta un concerto perché ci sono state interrogazioni parlamentari”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Renzi bacchetta il prefetto: “Vieta il concerto di Kanye West? Si occupi di sicurezza”

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