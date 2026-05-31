Matteo Fabbro ha vinto il Giro del Giappone, con una fuga sul Fuji. Dati ha conquistato tre tappe, mentre Konychev ha trionfato in Lituania. Due italiani si sono aggiudicati le classifiche generali di corse a tappe di livello 2.2.

Due italiani hanno vinto la classifica generale di due corse a tappe minori (livello 2.2, la terza categoria dietro a World Tour e Pro), che si sono svolte in contemporanea con il Giro d’Italia: Matteo Fabbro ha conquistato il Giro del Giappone, mentre Alexander Konychev ha primeggiato nel Giro di Lituania. Matteo Fabbro, in forza alla Solution Tech NIPPO Rali, ha fatto la differenza nella tappa regina che si è conclusa sull’iconico Monte Fuji (ultimi 11,5 km al 10,2% di pendenza media, tutt’altro che banali) dopo aver contribuito al successo nella cronometro a squadre di Ooshika. Affermazione più importante della carriera per il 31enne friulano, che ha chiuso con un vantaggio di 55 secondi sul belga Kamiel Bonneu (suo compagno di squadra) e di 57” sullo spagnolo Benjamin Prades (VC Fukuoka). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Fabbro vince il Giro del Giappone, con stoccata sul Fuji. Tre tappe per Dati, Konychev trionfa in Lituania

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