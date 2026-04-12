Seixas si gode il trionfo al Giro dei Paesi Baschi | Chiudere con tre tappe e la generale è magnifico

Paul Seixas ha vinto l’edizione 2026 del Giro dei Paesi Baschi, chiudendo con tre tappe vinte e la prima posizione in classifica generale. Il giovane ciclista francese ha dominato la corsa, portando a termine la competizione con grande successo. La vittoria rappresenta il suo primo trionfo in questa gara, che si è svolta in Spagna.

Paul Seixas conclude da autentico dominatore l’edizione 2026 del Giro dei Paesi Baschi. Il giovane corridore francese termina la corsa spagnola con tre tappa vinte e la conquista della classifica generale. L’alfiere della Decathlon CMA CGM chiude con un vantaggio di 2’30” sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe e 2’33” sul norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility. Il transalpino, alla sesta vittoria stagionale in tredici giorni di gara, è il più giovane di sempre a trionfare nel Giro dei Paesi Baschi. L’analisi di una combattuta ultima tappa: “ Incredibile vincere, soprattutto considerando com’è andata l’ultima giornata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Seixas si gode il trionfo al Giro dei Paesi Baschi: “Chiudere con tre tappe e la generale è magnifico” Giro dei Paesi Baschi: Seixas sfida le salite per il trionfo finaleLa sesta e conclusiva tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 si prepara a scendere in campo oggi, sabato 11 aprile, con un percorso di 135. Giro dei Paesi Baschi 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Ad Eibar si decide la classifica generale?Nel contesto di un inizio stagione caratterizzato dalla perfetta alternanza tra le Classiche del Nord e le brevi corse a tappe che, generalmente,...