Nelle ultime ore, si è svolta un’esercitazione militare statunitense ai piedi del Monte Fuji in Giappone. Durante l’evento, i Marines hanno testato il sistema missilistico mobile HIMARS, lanciando diversi razzi nel corso di una manovra definita “shoot and scoot”. L’attività si inserisce in una serie di esercitazioni congiunte tra le forze statunitensi e giapponesi, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui risultati.

Esercitazione militare statunitense in Giappone ai piedi del Monte Fuji. I Marines americani hanno testato il sistema missilistico mobile HIMARS, lanciando una serie di razzi nell’ambito di un’esercitazione “shoot and scoot”. Il sistema, montato su camion militari, permette di colpire rapidamente e cambiare subito posizione per evitare eventuali contrattacchi, una tattica considerata sempre più strategica nei conflitti moderni. L’addestramento si è svolto in collaborazione con le forze armate giapponesi nella base di Camp Fuji, a circa due ore da Tokyo. Gli Stati Uniti considerano l’HIMARS un’arma chiave anche nello scenario del Pacifico, dove Washington punta a rafforzare la deterrenza nei confronti della Cina e di un possibile conflitto legato a Taiwan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, l'esercitazione militare Usa ai piedi del Monte Fuji

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