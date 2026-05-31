Mattarella | Bersaglieri elemento cardine esercito confermano altissima professionalità
Durante il 73° raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, si è sottolineata l'importanza dei bersaglieri come elemento fondamentale dell’esercito, con un riconoscimento alla loro elevata professionalità. Il presidente ha rivolto un saluto ai fanti piumati, sia in servizio sia in congedo, evidenziando il forte legame tra questa tradizione e la storia d’Italia. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.
“In occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo, che celebrano un’identità legata alla storia d’Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi, i bersaglieri confermano un’altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare”. È quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Nicola Tota. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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