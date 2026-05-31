Mattarella | Bersaglieri elemento cardine esercito confermano altissima professionalità

Notizia in breve

Durante il 73° raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, si è sottolineata l'importanza dei bersaglieri come elemento fondamentale dell’esercito, con un riconoscimento alla loro elevata professionalità. Il presidente ha rivolto un saluto ai fanti piumati, sia in servizio sia in congedo, evidenziando il forte legame tra questa tradizione e la storia d’Italia. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.