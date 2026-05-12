Mattarella | infermieri esercito del bene
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il Presidente della Repubblica ha espresso apprezzamento nei confronti della categoria, definendola un “esercito del bene”. La ricorrenza è stata occasione per evidenziare il contributo degli infermieri nel settore sanitario e il loro ruolo fondamentale nell’assistenza alla popolazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventi o interventi specifici.
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la categoria un vero e proprio “esercito del bene”, sottolineando l’importanza del loro ruolo. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella: infermieri esercito del bene
Notizie correlate
Leggi anche: Mattarella: "Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione"
Mattarella: "Gli infermieri costituiscono l'esercito del bene"AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Roma alla cerimonia per il centenario della Giornata internazionale...
Argomenti più discussi: Mattarella: Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione; Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano; Fondazione Infermieri, accordo con ITA Airways: sconti sui voli e nuovo riconoscimento; Contratto sanità: fino a 209€ in più al mese, ecco tutti i numeri.
?? #Mattarella: #Infermieri esercito del bene. Qualcuno prova a derubricare il #Covid a semplice #influenza @Quirinale @MinisteroSalute Il Presidente della #Repubblica è intervenuto alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata internazion x.com
Siete un esercito del bene. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva uno dei riconoscimenti più forti mai rivolti alla professione infermieristica italiana. A Roma, durante le celebrazioni del centenario FNOPI e della Giornata Internazionale dell’I facebook
Gli infermieri sono un esercito del bene, le parole del Presidente MattarellaGiornata internazionale dell’infermiere, FNOPI celebra 100 anni di sapere tra Mattarella, Mangiacavalli, Marini e formazione avanzata. nurse24.it