Mattarella | infermieri esercito del bene

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il Presidente della Repubblica ha espresso apprezzamento nei confronti della categoria, definendola un “esercito del bene”. La ricorrenza è stata occasione per evidenziare il contributo degli infermieri nel settore sanitario e il loro ruolo fondamentale nell’assistenza alla popolazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventi o interventi specifici.

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