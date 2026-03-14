Da Mattarella medaglia d' argento al valore al luogotenente Masini | Lucida determinazione e esemplare professionalità

Il Presidente della Repubblica ha conferito al luogotenente Luciano Masini, comandante della stazione dei Carabinieri di Villa Verucchio, una medaglia d’argento al valore. La sindaca di Verucchio ha espresso pubblicamente le congratulazioni a Masini, sottolineando la sua “lucida determinazione” e “professionalità esemplare”. L’amministrazione comunale e la cittadinanza hanno riconosciuto l'importanza di questo riconoscimento.

Come è noto, il carabiniere, il 31 dicembre 2024, uccise a Villa Verucchio l'egiziano Muhammad Sitta che lo stava minacciando dopo aver accoltellato quattro persone Si legge in una nota del Comune dopo l'assegnazione della medaglia d'argento al valore. Come è noto, il carabiniere, il nella notte di Capodanno del 2024, sparò e uccise a Villa Verucchio l'egiziano Muhammad Sitta che lo stava minacciando dopo aver accoltellato quattro persone. “Con l'occasione rinnova a Luciano Masini i sentimenti di gratitudine e vicinanza per la preziosa opera svolta al servizio della comunità”. Con la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana numero 57 del 10 marzo 2026, è stata conferita a Luciano Masini, la medaglia d'argento al valore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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