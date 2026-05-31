Una wedding planner è stata condannata dopo un matrimonio in Toscana costato circa 25 mila euro, conclusosi con disservizi e problemi organizzativi. Durante il ricevimento, si sono verificati gravi incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi, con ospiti e personale coinvolti in situazioni di emergenza. La cerimonia, inizialmente pianificata come un evento di festa, si è trasformata in un episodio di criticità e interventi di emergenza.

? Domande chiave Come è stato possibile che un matrimonio da 25 mila euro finisse così?. Quali gravi incidenti hanno costretto i soccorsi a intervenire durante il ricevimento?. Perché la wedding planner è stata ritenuta responsabile della sicurezza degli ospiti?. Cosa stabilisce questa sentenza per chi organizza matrimoni a distanza in Toscana?.? In Breve Budget di 25 mila euro per gestione integrale a Monticchiello nel 2022.. La giudice Silvia Leone ha stabilito il risarcimento per i danni subiti.. Un'invitata incinta di sei mesi è finita in ospedale per un'intercapedine.. Disservizi includono auto a spinta, fiori non freschi e torta insufficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio in Toscana: wedding planner condannata per disservizi

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