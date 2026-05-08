Sole Galanti, stylist di professione, ha condiviso dettagli sul suo matrimonio con Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. L’evento si è svolto in modo intimo, senza wedding planner e con pochi invitati. La neosposa collabora da tempo con la suocera, curandone i look per apparizioni televisive e servizi fotografici. Ha descritto la madre del marito come una persona con un cuore grande, confermando la sua immagine pubblica.

A raccontarci il dietro le quinte di un «sì» tanto intimo (di cui la coppia non ha pubblicato nessuna foto sui social) e lontano dall’ostentazione è proprio la neosposa, stylist di professione, che collabora da tempo anche con la suocera, curandone i look per apparizioni televisive e shooting fotografici. «Ci siamo sposati il giorno del compleanno di Giorgio e della sua gemella Chiara. Abbiamo chiesto a tutti gli invitati di vestirsi di bianco perché non volevamo sentirci diversi dagli altri: desideravamo che il matrimonio non celebrasse soltanto noi due, ma diventasse una bella giornata da condividere con tutti». La cerimonia è stata molto intima.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sole Galanti racconta il suo matrimonio con Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini: «Vi racconto il nostro matrimonio intimo, senza wedding planner e pochi ospiti»

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