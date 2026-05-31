Tra maggio e settembre, sono stati celebrati 41 matrimoni a Bellaria Igea Marina. L’amministrazione comunale ha programmato un calendario ricco di nozze, che si prevede continuerà ad ampliarsi nel corso dell’estate. Le cerimonie si sono svolte in diverse location della città, con sposi provenienti da varie regioni. La stagione estiva si conferma come un periodo intenso per le nozze nella località balneare.

Quarantuno matrimoni da maggio a settembre. Parte da qui l’estate dei ‘sì’ di Bellaria Igea Marina, con un’agenda comunale già fitta e ancora destinata ad aggiornarsi. Il 2026 resta sotto il picco dello scorso anno, quando le cerimonie furono 51, ma supera il 2024, fermo a 35. Il matrimonio al mare non è più un episodio da cartolina. È entrato nella stagione turistica. Il calendario dice dove si concentra la domanda. Maggio ha aperto con 13 celebrazioni, giugno ne conta 11, luglio 6, agosto 3 e settembre 8. Nel 2025 a trainare erano stati settembre, con 19 matrimoni, e giugno, con 11; nel 2024 settembre era a quota 10 e maggio a 9. Tra le sedi spicca il Blu Suite, che da maggio a settembre raccoglie 18 matrimoni: erano 24 nel 2025 e 6 nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matrimoni, a Bellaria "sarà per sempre sì"

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