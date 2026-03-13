Sal Da Vinci sarà Per sempre sì anche a Cattolica

Il cantante Sal Da Vinci si esibirà il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, data che dà il via al suo nuovo tour estivo. La performance segue l’esperienza a Sanremo, e l’artista si prepara a portare dal vivo il suo repertorio in diverse città italiane. La data di Cattolica rappresenta un appuntamento importante nel calendario dei suoi concerti estivi.

Dopo Sanremo sarà Per sempre sì anche per Cattolica. Sal Da Vinci il 18 luglio salirà sul palco dell’Arena della Regina, data che segnerà l’inizio del suo nuovo tour estivo. Proprio da qui partirà la tournée di tredici appuntamenti che porterà l’artista in giro per l’Italia, fino alla doppietta finale all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre. In attesa di volare a Vienna per l’Eurovision Song Contest 2026, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha scelto quindi Cattolica come data zero del tour. Con il brano Per sempre sì, che ha conquistato pubblico e critica sul palco dell’Ariston, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il Tour Estivo 2026, una serie di concerti che attraverserà festival e arene tra le più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

