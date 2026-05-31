Matera | saggio sul vicinato nei Sassi rivela i valori umani autentici
Un saggio sui Sassi di Matera analizza come si siano evoluti nel tempo i rapporti tra le persone che vivono nelle case storiche. Lo studio si concentra sulle dinamiche sociali e sui legami di vicinato che si sono sviluppati nel corso degli anni, rivelando alcuni aspetti delle relazioni umane e delle pratiche comunitarie nelle aree più antiche della città. Sono state raccolte testimonianze e dati che aiutano a comprendere i valori e le abitudini che hanno caratterizzato la vita nei quartieri storici.
? Domande chiave Come si sono evoluti i legami sociali tra le case dei Sassi?. Quali segreti antropologici nascondono le antiche dinamiche del vicinato materano?. Perché l'esperienza di un'operaia è fondamentale per questa ricerca accademica?. Come possono i valori del passato influenzare la società moderna?.? In Breve Relatore Michele Larocca ha guidato la ricerca con valutazione 110110.. Autrice integra trent'anni di volontariato con esperienza lavorativa presso SAAAP.. Saggio pubblicato nella collana I Diamanti della casa editrice Aletti.. Studio antropologico analizza le dinamiche sociali nei quartieri storici di Matera.. Mariabruna Volpe pubblica la tesi sui valori del vicinato nei Sassi con la casa editrice Aletti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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