Matera accoglie il Mediterraneo | Bennato e danza nei Sassi

Matera si prepara ad accogliere un evento dedicato alla musica e alla danza, che si svolgerà nei Sassi e coinvolgerà artisti nazionali e internazionali. Durante la manifestazione, si esibiranno musicisti e ballerini, creando un'occasione di incontro tra diverse culture. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di numerosi artisti, attirando pubblico da tutta Italia.

La capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale. Venerdì 20 marzo, Matera ospiterà la cerimonia d’apertura con Eugenio Bennato come protagonista musicale. L’iniziativa coincide con la Giornata Internazionale della Felicità e vedrà l’apertura straordinaria del cineteatro Duni dalle ore 17. La serata includerà una lectio brevis sul ruolo di Matera come ponte tra culture, seguita da performance artistiche e interventi istituzionali. Il titolo di Capitale Mediterranea è condiviso con Tétouan in Marocco, sotto il coordinamento della Fondazione Anna Lindh. Questo legame transnazionale sottolinea l’impegno per il dialogo interculturale nel bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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