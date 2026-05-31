Una giovane di 20 anni ha emozionato il pubblico al Palazzo Malvinni di Matera con la sua performance, attirando l'attenzione della Philharmonie di Berlino. Durante l'esibizione, ha interagito con l’esperienza di un musicista più esperto, creando un momento di forte coinvolgimento. La ragazza ha saputo distinguersi grazie al suo talento, che ha colpito anche i presenti. La sua interpretazione ha ricevuto apprezzamenti, segnando un passo importante nella sua carriera musicale.

? Punti chiave Chi è la ventenne che ha conquistato la Philharmonie di Berlino?. Come ha interagito il talento di Molly con l'esperienza di Pietro Laera?. Quali brani hanno messo alla prova il virtuosismo della violinista?. Perché questo concerto trasforma i palazzi storici di Matera in centri culturali?.? In Breve Pietro Laera ha accompagnato la violinista al pianoforte nel Palazzo Malvinni Malvezzi.. Il programma ha incluso brani di Franck, Milstein, Massenet e Sarasate.. L'evento è stato curato dalla Camerata delle Arti per il pubblico materano.. La serata ha valorizzato il prestigio culturale dei palazzi storici di Matera.. Matera ospita il talento di Molly Salvemini e Pietro Laera nel Palazzo Malvinni Malvezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il talento di Molly Salvemini incanta al Palazzo Malvinni

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