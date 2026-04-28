Il 2 maggio, la giovane violinista pugliese Molly Salvemini eseguirà un concerto con i Berliner Symphoniker alla Konzerthaus. Salvemini, ventenne originaria di Molfetta, sta ottenendo riconoscimenti nel mondo della musica classica. La performance con l’orchestra berlinese segna un passaggio importante nella sua carriera. La violinista è considerata una figura emergente nel panorama internazionale.

Di seguito il comunicato: I Berliner Symphoniker aprono le porte a Maria Serena «Molly» Salvemini, ventenne violinista originaria di Molfetta, ormai protagonista emergente nel panorama musicale internazionale. Dopo essersi distinta nelle ultime stagioni con brillanti affermazioni nei più prestigiosi concorsi giovanili di Vienna e Mosca, e dopo aver conquistato il premio della critica al «Dinu Lipatti», la giovane artista pugliese ha progressivamente consolidato la propria presenza sulle grandi ribalte europee. Le sue esibizioni alla Gewandhaus di Lipsia e alla Philharmonie di Berlino, insieme a una serie di tournée di successo in importanti...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - La giovane violinista pugliese Molly Salvemini il 2 maggio con i Berliner Symphoniker Alla Konzerthaus

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