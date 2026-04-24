Un giovane fotografo si trova a collaborare con il celebre Steve McCurry tra le calli di Venezia. La coppia lavora su un progetto che cattura la città attraverso l’obiettivo, con scatti che mostrano scorci e atmosfere tipiche del luogo. Le immagini vengono realizzate in un contesto di lavoro condiviso, con il fotografo esperto che guida il giovane talento in questa esperienza. La collaborazione avviene nel cuore di Venezia, tra le sue vie storiche e i canali.

? Cosa sapere Il fotografo Steve McCurry collabora con il giovane Aran Cosentino tra le calli di Venezia.. L'incontro conferma il ruolo dell'Accademia di Belle Arti come polo per talenti internazionali.. Il ventitreenne Aran Cosentino ha attirato l’attenzione di Steve McCurry tra i vicoli veneziani, consolidando il ruolo della città come polo mondiale della fotografia dopo il recente festival a San Servolo. Tra le calli che profumano di storia e l’atmosfera sospesa dell’isola di San Servolo, dove dal 9 al 12 aprile si è tenuta l’ultima edizione del Venezia International Photo Festival, un giovane talento ha trasformato una collaborazione professionale in un momento epocale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il giovane talento che incanta l’obiettivo di Steve McCurry

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