A Matera si tiene un incontro tra Europa e Africa, con al centro il ruolo della città nel Mediterraneo e la cultura digitale. La presenza di Barroso a Casa Cava è legata a un accordo di Bruxelles, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi della visita. Le domande principali riguardano come la cultura digitale possa influenzare l’importanza strategica di Matera nella regione. L’evento si concentra sulle relazioni tra continenti e sul futuro digitale della zona.

? Domande chiave Come influenzerà la cultura digitale il ruolo di Matera nel Mediterraneo?. Perché l'accordo di Bruxelles ha portato Barroso proprio a Casa Cava?. Chi guiderà la strategia di cooperazione tra Europa e Africa?. Quali impatti avrà questo progetto sul tessuto produttivo della provincia materana?.? In Breve Talk tra Barroso e Fabio Bargiacchi presso Casa Cava a Matera.. Accordo Areawi-Eces siglato a Bruxelles nell'ottobre 2025 per cultura digitale.. Matera sarà Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026.. Roberto Rizzo e Gianluca Barnabà coordinano le attività con Metachannel e MetaPA.it.. Matera accoglie Josè Manuel Durao Barroso per un dialogo tra Europa e Africa a Casa Cava. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Barroso al centro del dialogo Europa-Africa a Casa Cava

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