matera lo scautismo al centro del dialogo nel palazzo lanfranchi

Nel Palazzo Lanfranchi di Matera si è svolto un incontro dedicato allo scautismo e al suo ruolo nella cultura mediterranea. Esperti provenienti da diversi paesi hanno partecipato a un dibattito approfondito, analizzando come questa attività possa contribuire alla condivisione di valori e tradizioni nella regione. La discussione si è concentrata sull’integrazione tra pratiche scout e identità culturale, senza interventi ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

? Punti chiave Come può lo scautismo diventare un pilastro per la cultura mediterranea?. Chi sono gli esperti mondiali che hanno guidato il dibattito a Matera?. Perché la psicologa e la presidente FAI hanno parlato di memoria storica?. Come si trasformeranno queste riflessioni pedagogiche in azioni concrete sul territorio?.? In Breve Relatori Eugenio Garavini e Gualtiero Zanolini approfondiscono metodologie educative W.O.S.M.. Rosalba Demetrio e la psicologa Floriana Rubino analizzano dimensioni relazionali e sociali.. Luigi Annicchiari e Giuseppe Bongiovanni introducono i lavori presso Palazzo Lanfranchi.. Il sindaco Antonio Nicoletti sottolinea il valore sociale per la città di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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