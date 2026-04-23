Roma ospita un vertice diplomatico tra rappresentanti europei e africani al Circolo degli Affari Esteri. Oltre trenta ambasciatori sono presenti per confrontarsi su questioni di diritto internazionale e sicurezza nelle aree dell’Europa, dell’Africa e del Mediterraneo. L’incontro si svolge il 24 aprile 2026 e coinvolge i membri di due organizzazioni, FE.N.CO. ed E.F.C.A.C., che si riuniscono per discutere temi di interesse comune.

? Cosa sapere Roma, 24 aprile 2026: vertice FE.N.CO. e E.F.C.A.C. al Circolo degli Affari Esteri.. Oltre trenta ambasciatori discutono diritto internazionale e sicurezza tra Europa, Africa e Mediterraneo.. Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 09.30, il Circolo degli Affari Esteri di Roma ospiterà la conferenza internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., un vertice diplomatico che posizionerà l’Italia come snodo cruciale tra le dinamiche europee e le realtà del Mediterraneo e dell’Africa. L’evento, organizzato dalla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia (FE.N.CO.), vede nel coordinamento nazionale l’impegno dell’Avv. Gennaro Famiglietti, attualmente Console Generale di Bulgaria, insieme alla presidenza guidata dall’Ambasciatore Luigi Mattiolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma al centro del mondo: vertice diplomatico tra Europa e Africa

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