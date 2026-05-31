Mastrojeni | crisi ecologica e conflitti si alimentano a vicenda La sostenibilità non è un costo | conviene

La crisi ecologica e i conflitti si alimentano a vicenda, secondo un esperto. Ha affermato che la sostenibilità non rappresenta un costo, ma un vantaggio economico e sociale. La narrazione della transizione ecologica come sacrificio viene sfatata, proponendo invece di vederla come un’opportunità di crescita e benessere condiviso. L’obiettivo è cambiare il modo di percepire le strategie di sviluppo sostenibile.

Il diplomatico e saggista, ospite il 5 giugno in città alla Notte Bianca dell’Ambiente, riflette sul legame tra riscaldamento globale, tensioni geopolitiche ed economia. “La perdita di stabilità dei cicli naturali rischia di disgregare società e mercati”. E sulla transizione: “Serve un cambiamento culturale, non soltanto tecnologico” “Sostenibile conviene”: superare la narrazione della transizione ecologica come un insieme di rinunce e sacrifici per leggerla, invece, come una leva di crescita e benessere condiviso. Ambiente, pace, sviluppo e diritti umani non sono ambiti separati, ma dimensioni intrecciate e coinvolte dalle stesse trasformazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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