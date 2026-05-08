Bigenitorialità Pietro Fattori | Con queste leggi superate si alimentano conflitti e crollo delle nascite

"Shock valoriale", "inverno demografico", "genitori di serie B". Sono le espressioni con cui Pietro Fattori, giornalista e direttore del comitato per la difesa della bigenitorialità, fotografa la crisi della famiglia italiana e le conseguenze di una normativa che non tiene il passo con i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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