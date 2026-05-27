Incendio nell' isola ecologica | Piena luce sulla vicenda e ancora più controlli

Notizia in breve

Lunedì scorso si è sviluppato un incendio nell’isola ecologica del rione Sant'Andrea a Santa Maria Capua Vetere. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità e ha scatenato discussioni politiche. Le forze dell’ordine stanno condurre indagini per chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche. La vicenda ha portato a richieste di controlli più stringenti sull’impianto.