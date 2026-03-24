Eccellenza - Girone A | il punto Di Stefano | Bravo Castelnuovo Ma ora guai abbassare la guardia

Un buon pareggio per il Castelnuovo sul difficile campo del " Filippo Corsini " di Fucecchio, contro i bianconeri fiorentini, bisognosi di punti per allontanarsi dalla zona play-out, avendo un punto in meno dei garfagnini. "E’ stato importante – commenta l’allenatore gialloblu Oliviero Di Stefano – aver dato continuità ai risultati positivi e mettere, così, un altro mattoncino per raggiungere la salvezza matematica. Abbiamo giocato su un campo difficile con tanti spettatori a sostenere i bianconeri, ma la mia squadra ha risposto bene, con carattere e determinazione". "Abbiamo segnato per primi – ha proseguito il trainer – e l’unico mio cruccio è di non aver chiuso il primo tempo in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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