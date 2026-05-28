Marco Bezzecchi | Gareggiare al Mugello è speciale vincere sarebbe un sogno

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Mondiale MotoGP 2026 si avvicina al Gran Premio del Mugello, dove le tensioni tra i piloti Aprilia si fanno più evidenti. La gara si svolge in un contesto di equilibri molto sottili tra i concorrenti, con un duello interno che si ripete gara dopo gara. Un pilota ha dichiarato che correre sul circuito toscano è un’esperienza unica, e vincere sarebbe un risultato molto desiderato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Mondiale MotoGP 2026 arriva al Mugello con equilibri sempre più sottili e con un duello che, gara dopo gara, sta assumendo i contorni di una vera sfida interna in casa Aprilia. Sul tracciato toscano, uno dei più amati dai piloti e dai tifosi, gli occhi saranno puntati soprattutto su Marco Bezzecchi, leader della classifica iridata con 142 punti e chiamato a difendere il vantaggio accumulato su Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Alla vigilia del fine settimana italiano, il pilota riminese ha mostrato lucidità e consapevolezza, senza però rinunciare all’entusiasmo che il Mugello inevitabilmente trasmette ai piloti italiani. Bezzecchi ha infatti sottolineato quanto il contesto renda speciale questo appuntamento: “ Sicuramente la pista è bellissima e questo rende ogni cosa migliore “. 🔗 Leggi su Oasport.it

marco bezzecchi gareggiare al mugello 232 speciale vincere sarebbe un sogno
© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Gareggiare al Mugello è speciale, vincere sarebbe un sogno”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Federica Pellegrini, dolce sogno da mamma: “Gareggiare davanti a mia figlia sarebbe stato bellissimo”Federica Pellegrini ha recentemente dichiarato che avrebbe trovato molto bello poter gareggiare davanti a sua figlia.

Luis Henrique si racconta: «Ansioso per lo scudetto, vincere col Parma sarebbe speciale»Luis Henrique ha parlato del suo stato d’animo e delle aspettative in vista dello scudetto, sottolineando l’importanza di questa stagione per lui.

Temi più discussi: Verso il Gp del Mugello, Bezzecchi e Martìn al Museo Piaggio: Fantastico correre davanti ai nostri tifosi; Bez: 'Correre al Mugello sarà fantastico'. Martin: 'Non sono ancora al meglio dopo le cadute a Barcellona'; MotoGP 2026. Test di Catalunya. Marco Bezzecchi e il poco grip: Abbiamo chiesto in Safety Commission di riasfaltare la pista; Bezzecchi carica il Mugello: Sento la pressione, ma voglio correre.

marco bezzecchi marco bezzecchi gareggiare alMarco Bezzecchi: Gareggiare al Mugello è speciale, vincere sarebbe un sognoIl Mondiale MotoGP 2026 arriva al Mugello con equilibri sempre più sottili e con un duello che, gara dopo gara, sta assumendo i contorni di una vera sfida ... oasport.it

marco bezzecchi marco bezzecchi gareggiare alBezzecchi: Mugello magico, ci venivo a tifare Vale e Sic. E oggi mi gioco il MondialeIl leader del Mondiale con l’Aprilia corre in casa: Esserci è già una magia. Dal prato per vedere i miei idoli alle vittorie in MotoGP: impensabile ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web