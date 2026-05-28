Il Roland Garros di Jannik Sinner è finito Il n1 cede in 5 set a Cerundolo dopo un malessere

Jannik Sinner si è fermato al secondo turno del Roland Garros, perdendo in cinque set contro Cerundolo. Il giocatore italiano ha accusato un malessere durante il match, che ha influenzato il risultato. Nonostante un avvio positivo, Sinner ha ceduto nel finale, portando a casa una sconfitta che interrompe la sua corsa nel torneo. La partita si è conclusa con il ritiro di Sinner nel quinto set.

Il Roland Garros di Jannik Sinner si ferma incredibilmente al secondo turno. Quando il match sembrava ormai indirizzato, il campo ha invece riservato un epilogo amarissimo al numero uno del mondo. L’azzurro, avanti 6-3 6-2 5-1, è stato tradito più da un evidente malessere fisico — probabilmente accentuato dal caldo — che dal pur ottimo Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking ATP. Alla vigilia si temeva che le condizioni climatiche potessero incidere, e così è stato. Da una partita apparentemente in cassaforte, il quadro è cambiato completamente: l’argentino si è imposto con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Roland Garros di Jannik Sinner è finito. Il n.1 cede in 5 set a Cerundolo dopo un malessere

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ROLAND GARROS, SINNER sta male a un passo dalla vittoria. Cerundolo rimonta e lo elimina

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