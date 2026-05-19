Massimo Cacciari smonta Jannik Sinner | Tutte schiappe Dieci anni fa
Massimo Cacciari ha commentato con franchezza la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, affermando che il tennista non si trova ancora ai livelli richiesti e definendolo “schiappe”. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico sullo sviluppo e le aspettative relative ai giovani talenti nel mondo dello sport. Cacciari ha anche ricordato come, dieci anni fa, il livello dei giocatori italiani fosse diverso e più competitivo rispetto a quello attuale.
Al solito, senza peli sulla lingua. Ed ecco che Massimo Cacciari ridimensiona Jannik Sinner dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia. Campione sì, ma dominante perché, secondo il filosofo, oggi la concorrenza latita. Cacciari, intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dopo il trionfo romano dell'azzurro contro Casper Ruud, ha spiegato senza mezzi termini perché, a suo giudizio, il tennis contemporaneo non possa essere paragonato all'epoca dei cosiddetti "Big Three". Per Cacciari, infatti, l'altoatesino avrebbe avuto ben altre difficoltà contro Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic nel pieno della loro carriera. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47790158 "Sinner imbattibile? Beh imbattibile perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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