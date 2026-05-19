Massimo Cacciari smonta Jannik Sinner | Tutte schiappe Dieci anni fa

Massimo Cacciari ha commentato con franchezza la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, affermando che il tennista non si trova ancora ai livelli richiesti e definendolo “schiappe”. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico sullo sviluppo e le aspettative relative ai giovani talenti nel mondo dello sport. Cacciari ha anche ricordato come, dieci anni fa, il livello dei giocatori italiani fosse diverso e più competitivo rispetto a quello attuale.

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