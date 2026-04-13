Boato e lunga scia luminosa nel cielo | cosa sappiamo sull' avvistamento a Napoli e in Campania

Nella mattinata di domenica 12 aprile, nel cielo di Napoli, Campania e altre zone del Sud Italia si è verificato un forte boato seguito da una lunga scia luminosa. L'evento si è verificato intorno alle 5 del mattino e ha attirato l'attenzione di molti residenti. Finora, non sono state rese note ufficialmente le cause dell'avvistamento, che ha suscitato numerosi commenti e interrogativi tra gli abitanti della zona.

Uno spettacolo che lascia senza fiato nei cieli di Napoli, Campania e vari parti del Sud Italia. Dopo l'alba di fuoco di domenica 12 aprile, ecco che oggi, attorno alle 5.44 del mattino, una lunga scia è stata avvistata nei cieli del capoluogo campano. Un nuovo incredibile avvistamento astronomico. Tante le segnalazione anche sui social che affermano di aver sentito anche un boato prima del magico evento. Il misterioso fenomeno è stato registrato anche in Puglia sempre nello stesso orario. Cos'è stato? In attesa di risposte ufficiali le ipotesi sono varie: potrebbe essere un detrito spaziale artificiale oppure un bolide. Più semplicemente potrebbe essere un asteroide che, collidendo co la nostra atmosfera, ha provocato questa lunga scia bianca.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Boato e lunga scia luminosa nel cielo: cosa sappiamo sull'avvistamento a Napoli e in Campania Trovata morta la balenottera avvistata nel porto di Napoli, l’avvistamento e lo stop agli aliscafi: cosa è successo – Il videoLa balenottera che lunedì mattina aveva attirato l’attenzione di tutti nuotando visibilmente confusa vicino al Molo Beverello non ce l’ha fatta. Leggi anche: Ravenna, Genova, Napoli, lunga scia di sangue: tre giovani accoltellati