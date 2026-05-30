Boato nei cieli del Massachusetts tremano finestre e auto | l’ipotesi del meteorite esploso – I video

Un forte boato ha scosso la costa del Massachusetts, facendo tremare finestre e auto e sorprendendo migliaia di residenti. Numerosi video mostrano l’esplosione nel cielo, che si ipotizza possa essere stata causata da un meteorite esploso. L’evento ha generato paura e domande tra la popolazione, senza al momento conferme ufficiali sulla natura dell’episodio. Nessun ferito è stato segnalato.

Un forte boato ha squarciato il silenzio lungo la costa del Massachusetts, sorprendendo migliaia di residenti e alimentando per ore interrogativi e timori. L’esplosione, avvertita in diverse aree dello Stato americano, è stata accompagnata da vibrazioni percepite nelle abitazioni e, in alcuni casi, vere e proprie scosse avvertite dai cittadini. Sui social circolano video e testimonianze di persone che raccontano di aver sentito un rumore improvviso e potentissimo provenire dal cielo. Molti hanno descritto la sensazione come simile a quella di un’esplosione o di un terremoto di breve durata, mentre altri hanno riferito di essere usciti di casa per capire cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

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