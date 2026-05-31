Entro il 3 agosto, circa 10.000 cittadini devono rinnovare i documenti di identità. La questione riguarda come assicurare a tutti il rinnovo in tempo, dato che l’amministrazione non ha ancora annunciato misure straordinarie per gestire l’afflusso di richieste. La deadline si avvicina e l’organizzazione attuale non prevede procedure alternative o semplificate per accelerare i rinnovi.

? Domande chiave Come faranno 10.000 cittadini a ottenere il documento entro il 3 agosto?. Perché l'amministrazione comunale non ha ancora trovato una soluzione straordinaria?. Chi sono i responsabili della gestione del servizio all'anagrafe di Massa?. Quali conseguenze avrà per il Comune la proposta di collaborare con i comuni limitrofi?.? In Breve Oltre 10421 rinnovi previsti entro la scadenza del 3 agosto.. Daniela Bennati accusa l'assessore Roberto Acerbo di inerzia gestionale.. Criticità segnalata in Consiglio comunale già lo scorso 4 marzo.. Proposta Bennati: convenzioni con comuni limitrofi per smaltire le pratiche..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, emergenza anagrafe: 10.000 rinnovi entro il 3 agosto

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