A partire dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità, e non potranno essere utilizzate per l’espatrio. La transizione verso le carte elettroniche ha causato un forte afflusso di richieste all’anagrafe, con richieste che hanno portato gli appuntamenti al 2027. L’afflusso di cittadini ha causato un ingorgo e lunghe attese per ottenere la nuova Cie elettronica.

Reggio Emilia, 14 marzo 2026 – Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee, seppur ancora valide, non potranno essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio. La decisione presa dal Ministero dell’Interno e divulgata sul sito istituzionale il 6 febbraio scorso ha scatenato la corsa all’attivazione della Cie (carta d’identità elettronica), intasando istantaneamente le agende dell’ufficio anagrafe reggiano. Stando a ieri, provando a prenotare un appuntamento dall’apposito portale online del Comune di Reggio, la prima disponibilità è a metà dicembre 2026 negli uffici di via Toschi, quindi la sede principale; per gli altri due (via Terrachini e Pieve) non si riesce a trovare un posto nemmeno ad andare all’anno prossimo, marzo 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carta d’identità cartacea via da agosto. Ingorgo all’anagrafe: “Migliaia di richieste per la Cie elettronica”. Appuntamenti al 2027

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