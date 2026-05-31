Massa Carrara sfida tra generazioni | Nicola Elefante è il campione

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Massa Carrara si è svolta una competizione tra generazioni di tiratori con la fionda. Tra i partecipanti ottantenni, alcuni hanno sfidato i più giovani. Nicola Elefante ha vinto la sfida tra i concorrenti più anziani, battendo gli avversari più giovani con la sua mira e precisione. La gara ha visto diversi partecipanti di diverse età, con un risultato finale che ha premiato la performance di Elefante.

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? Punti chiave Chi sono i tiratori ottantenni che hanno sfidato i più giovani?. Come ha vinto Nicola Elefante la sfida con la fionda?. Quali associazioni beneficeranno dei fondi raccolti durante la gara?. Cosa hanno scoperto i ragazzi durante le prove con i rapaci?.? In Breve Pietro Pardini e Valter Farina completano il podio dopo il primo Nicola Elefante.. Il memoriale Antonio Molendi Carluccio celebra la memoria del cacciatore locale.. Massimo Ceccarelli guida prove di tiro con l'arco per i giovani partecipanti.. La raccolta fondi per Autisto Apuano e For You ammonta a 500 euro.. Il tiro con la fionda riporta la tradizione tra i vicoli di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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